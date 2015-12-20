NASA показало вражаючий знімок Землі, зроблений з Місяця

На високоякісному знімку блакитна планета сходить над великим місячним кратером Комптона, передає ТСН.

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Раніше NASA показало знімок висячих долин Плутона. Отримані дані свідчать про активні геологічні процеси на карликовій планеті, які тривають досі.