NASA показало вражаючий знімок Землі, зроблений з Місяця
01:49, 20 грудня 2015Наука та IT
5672 0
NASA показало вражаючий знімок Землі на тлі місячного горизонту. Знімок був зроблений космічним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).
Знімок був зроблений космічним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter \ NASA
На високоякісному знімку блакитна планета сходить над великим місячним кратером Комптона, передає ТСН.
Читайте такожКосмічний телескоп НАСА "Хаббл" зняв гігантський "світловий меч" в нашій галактиці (фото)Космічний апарат LRO був запущений на Місяцьв 2009 році. За час роботи, серед іншого, LRO зробив знімки місць висадки на Місяць американських пілотованих експедицій.
Раніше NASA показало знімок висячих долин Плутона. Отримані дані свідчать про активні геологічні процеси на карликовій планеті, які тривають досі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter