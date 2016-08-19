Вчені визначили максимально допустиму дозу вживання антибіотиків

Про це попереджають лікарі з США, Великобританії і Китаю, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent. Вчені також закликають скликати спеціальну сесію ООН для обговорення питання і прийняття оперативних рішень у боротьбі з "супермікробами". Якщо нічого не робити, до 2050 року щорічно понад 10 млн людей вмиратимуть від інфекцій, викликаних антибіотикостійкими бактеріями.

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"Ми пропонуємо ввести ліміт на вживання антибіотиків - не більше ніж в середньому по планеті зараз: 8,54 добових доз на душу населення в рік", - відзначають вчені.

Також дослідники закликають різко скоротити використання препаратів в сільському господарстві. Зараз тваринам вводять невеликі дози антибіотиків для стимуляції їх росту, що майже не вбиває бактерії, але дозволяє їм посилити резистентність (опір).

Нарешті, вчені закликали ввести жорсткі обмеження на викиди антибіотиків в рідких відходах фармацевтичного виробництва, сільського господарства і лікарень. Інакше антибіотики продовжать в масовому порядку потрапляти в води і грунт, що стимулює розвиток генів резистентності.