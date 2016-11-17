SpaceX планує вивести на орбіту майже 4,5 тисяч супутників для роздачі інтернету

Космічна корпорація Space X планує запустити на орбіту 4425 супутників для роздачі інтернету. Відповідну заявку компанія вже подала до Федеральної комісії зв’язку СШA, передає Reuters.

Згідно із документом, вага кожного супутника складатиме 386 кілограмів. Апарати виводитимуть на орбіту на висоті від 1150 до 1325 кілометрів. Територія покриття кожного з супутників буде являти собою еліпс шириною до двох тисяч кілометрів.

Очікується, що після створення такого орбітального угруповання, кожен користувач на Землі зможе користуватися бездротовим супутниковим інтернетом на швидкості до одного гігабіта в секунду.

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Апарати будуть працювати як адаптивна мережа, переводячи вільні канали на ті ділянки планети, де в даний момент знаходиться найбільше активних користувачів.

Втім, коли саме почнеться реалізація проекту, невідомо.

Перша стадія, про яку пише SpaceX, - це запуск 800 супутників для створення повного покриття на території США. Кожен апарат буде працювати від п'яти до семи років, після чого зійде з орбіти і згорить в атмосфері.

Раніше повідомлялось, що засновник SpaceX Ілон Маск має намір поселити на Марсі мільйон чоловік, щоб "врятувати людство від неминучої загибелі".

"Ми з'ясовуємо, як взяти вас на Марс і побудувати самопідтримуюче місто, щоб стати по-справжньому міжпланетним видом", - сказав Маск.

Засновник SpaceX зазначив, що колонізація займе 40-100 років, за які буде здійснено 10 тисяч польотів. При використанні традиційних методів вартість перельоту на Марс складе $10 млрд на людину. Маск заявив, що потрібно знизити вартість поїздки, щоб "якомога більше людей хотіли переїхати".