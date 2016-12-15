NASA запустило крилату ракету зі супутниками дослідження ураганів (відео)

Літак Stargazer L-1011, який виводить крилату ракету з космічними апаратами на необхідну для старту висоту, піднявся у повітря з мису Канаверал о 14:35 за Києвом, передає РІА Новости.

О 15:37 оператор на борту літака випустив ракету, через п'ять секунд вільного падіння включився двигун ракети. Через 14 хвилин космічні апарати досягнуть розрахункового місця на робочій орбіті.

Старт Pegasus раніше двічі переносився, спочатку з технічних причин, потім через збій програмного забезпечення космічного корабля.

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"Відділення всіх восьми супутників CYGNSS підтверджено, місія успішна, вітаємо CYGNSS!", — повідомив ведучий трансляції через 15 хвилин польоту під оплески працівників Центру управління польотами.

Система CYGNSS, до якої входять вісім малих супутників, призначена для вимірювання сили вітру над поверхнею океану під час проходження штормів і циклонів. Отримані дані дозволять фахівцям вивчити взаємодію земних океанів і повітряних мас у центрі ураганів для кращого розуміння їхнього формування та поведінки.

Ракета Pegasus є першою у світі крилатою ракетою для запуску комерційних супутників на низьку навколоземну орбіту, розробленою приватною компанією.