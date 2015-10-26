NASA показало орбітальні знімки і відео "урагану тисячоліття"

Знімки найпотужнішого урагану в Західній півкулі були отримані за допомогою американського супутника Aqua і японського апарату GPM, а відео знято з борту Міжнародної космічної станції, передає Lenta.ru. На зображенні, зробленому 24 жовтня 2015 року о 19:35 за Гринвічем, помітні залишкові прояви урагану "Патриція".

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Сам ураган в ніч на 24 жовтня був в районі південно-західного узбережжя Мексики, де викликав рясні та тривалі опади. Через це на прибережних територіях Мексиканської затоки виникла небезпека повеней.

Урагану "Патриція" в момент виходу на узбережжя Мексики була присвоєна найвища, п'ята категорія за шкалою Саффіра - Сімпсона. Швидкість вітру всередині циклонудосягала приблизно 400 км/год. При виході на сушу циклон зіткнувся зі сферою низького тиску і стих.

Це запобігло значним руйнуванням на території Мексики, але призвело до сильних повеней. Так, за останній тиждень над Техасом і західною Мексикою випало 409 мм опадів, що відповідає половині їх річної норми. Опади стали рекордними для цього регіону з 1949 року.

Ураган "Патриція" і слідом за ним повінь призвели до потопу в Техасі і Мексиці, евакуації населення і закриття частини доріг. Очікується, що 26 жовтня стихія переміститься в центральну частину Мексиканської затоки і припинить чинити негативний вплив на населені території.