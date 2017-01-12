Євродепутати обговорять правовий статус роботів як "електронних людей"
Документ містить рекомендації, що всі розробники мають переконатись у тому, що роботи мають вимикач.
Депутати Європарламенту планують розглянути повний набір правил щодо взаємодії людей зі штучним інтелектом та роботами, передає ВВС.
Зазначається, що євродепутати мають вирішити чи надавати роботам статус «електронної людини».
У звіті, зокрема, визначається, що світ стоїть на порозі "нової індустріальної революції роботів". Крім того, документ містить рекомендації, що всі розробники мають переконатися, що роботи мають вимикач, який дозволить у разі необхідності відключати всі функції. Також користувачі повинні мати можливість використовувати роботів "без ризику або страху фізичної або психологічної шкоди".
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В разі, якщо депутати Європарламенту проголосують на користь законодавства, документ направлять національним урядам для подальшого обговорення поправок, перш ніж документ стане законом ЄС.
Видання також зазначає, що доповідь підіймає питання, пов'язані з особистим життям, людською гідністю і фізичною безпекою людей, якщо системи виходять з ладу або зламані.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї вперше робот, створений для навчання дітей, "напав" на людину.
Інцидент стався на виставці China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby був залишений без нагляду на деякий час, після чого він несподівано "врізався" у скляний намет і травмував відвідувача. Потерпілого з травмами госпіталізували відразу після неконтрольованих дій робота.