Apple запатентував спосіб таємного виклику рятувальників за допомогою відбитків пальців

Корпорація Apple запатентувала процедуру, що дозволяє користувачеві викликати службу порятунку за допомогою відбитка пальця, повідомляє CNN. Такий спосіб потрібен, якщо звичайні методи зв'язку зі службою 911 застосувати неможливо.

Читайте такожApple запатентувала технологію розпізнавання обличчя"Навіть коли людина знаходиться в полі зору зловмисника, він зможе викликати підмогу, непомітно провівши пальцем по екрану в певній послідовності і з певним тиском на нього", - пояснюється в заявці Apple на патент.

У заявці також йдеться, що функція, яка може бути запрограмована на обхід паролів входу в систему, може повідомляти правоохоронним органам про місцезнаходження користувача і автоматично надавати живий звук або відео безпосередньо з iPhone.