Apple погрожувала видалити Uber з усіх iPhone через тотальне стеження - NYT

Тім Кук погрожував видалити додаток Uber з App Store на особистій зустрічі з головою компанії Тревісом Каланіком. Про це повідомляє Macdigger з посиланням на The New York Times.

Одна з головних претензій до Uber полягала в тому, що у творців сервісу є можливість відстежувати місце розташування своїх клієнтів після закінчення поїздки. Така особливість ледь не стала причиною видалення додатку з App Store.

Правилами App Store заборонено відстеження місця розташування користувача без його згоди. Однак, як з'ясували журналісти The New York Times, розробники Uber для iOS знайшли спосіб перехитрити інженерів Apple. Вони додали в програму невеликий код для ідентифікації iPhone, процедуру назвали «fingerprinting» (зняття відбитків пальців).

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«Містер Каланик велів розробникам окреслити область навколо штаб-квартири Apple в Купертіно, Каліфорнія. Мова йде про ідентифікацію людей, які ставлять оцінку додатку. Для користувачів, що знаходяться в цій області, функція «fingerprinting» не працювала. Таким чином, Uber вдалося обдурити розробників в Купертіно».

Обман з боку популярного сервісу викликав обурення у керівництва Apple. І гендиректор Apple Тім Кук вирішив особисто провести переговори з керівником Uber Тревісом Каланіком, запросивши його в кампус.

Зустріч розпочалася зі слів: «Як я чув, ви порушуєте деякі наші правила». Кук зажадав, щоб Uber припинила «знімати відбитки пальців користувачів» і призвела додаток у відповідність з політикою приватності Apple. Він пригрозив, що в іншому випадку компанія видалить програму з офіційного магазину. Для Uber це би означало втрату величезної частини аудиторії і величезні збитки, тому Каланіку довелося підкоритися.

Раніше повідомлялося, що Uber протягом декількох років використовував систему Greyball, яка дозволяє обманювати міську владу або співробітників правоохоронних органів у країнах, де послуги компанії заборонені або обмежені.