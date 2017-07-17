ЗМІ повідомляють, що Apple відтермінувала виробництво iPhone 8

Виробництво OLED-версії наступного покоління iPhone буде відкладено до листопада-грудня 2017 года.

Джерела в Китаї відзначають, що відвантаження апаратів буде відбуватися тільки в невеликих обсягах, пише "Новое время" , посилаючись на тайванський ресурс DigiTimes.

DigiTimes підтвердив три версії iPhone, заплановані до випуску на 2017 рік - OLED-версію, а також злегка оновлені iPhone 7s і iPhone 7s Plus з LCD-екранами. 95% замовлень на моделі з дисплеєм OLED були віддані компанії Foxconn. Мабуть, з цим виробником комплектуючих у Apple виникли складності.

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Близько 5% дисплеїв OLED буде виробляти компанія Pegatron. Вона ж відповідальна і за виробництво 65% 4,7-дюймових iPhone 7s, з якими складнощів поки не виникало. Втім, обидві компанії відмовилися від коментарів.

Раніше джерела повідомляли, що iPhone 8 отримає сенсорний екран у всю передню панель, апаратна кнопка Home перетвориться в віртуальну, фактично, її функції, включаючи розпізнавання відбитків пальців Touch ID, буде виконувати ділянку екрану.

В середині липня 2017 року НВ повідомляло, що Apple Inc. може бути змушена відкласти поставки нових iPhone через проблеми, що виникли в ході виробництва датчика відбитків пальців, який компанія намагалася вдосконалити.