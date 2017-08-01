У серпні відбудеться найдовше в історії затемнення Сонця

21 серпня 2017 року відбудеться найдовше затемнення Сонця в історії. Про це на своєму сайті повідомили вчені з Національної сонячної обсерваторії в США.

Вчені прогнозують, що Місяць затулить Сонце на 1,5 години. Очікується, що сонячна корона буде в кілька разів більшою, ніж під час попередніх затемнень.

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Але спостерігати за сонячним затемненням 21 серпня зможуть тільки ті, хто перебуває на території США. В Україні його видно не буде.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Латинській Америці спостерігали за першим у новому році сонячним затемненням. Протягом цілої години жителі Аргентини та Чилі бачили у небі вогняне кільце. Унікальне видовище виникло в момент, коли повний Місяць проходив повз Сонце, майже повністю закриваючи зірку.