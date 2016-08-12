Зорепад Персеїд: вражаючі фотографії з різних куточків планети
15:20, 12 серпня 2016Наука та IT
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У серпні в різних частинах Землі можна спостерігати "потік" Персеїд.
Reuters
Персеїди - метеорний потік, який можна спостерігати в серпні з боку сузір'я Персея, коли Земля проходить через шлейф розбитих комет. Найдрібніші частинки згорають в земній атмосфері і утворюють так званий зоряний дощ.
В Україні зорепад можна спостерігати 11-13 серпня.
"Для цього потрібно знайти на небі сузір'я Персея, яке в даний час розташоване практично в центрі східної частини неба, трохи вище зоряного скупчення Плеяди", - розповіли синоптики.
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