Зорепад Персеїд: вражаючі фотографії з різних куточків планети

Персеїди - метеорний потік, який можна спостерігати в серпні з боку сузір'я Персея, коли Земля проходить через шлейф розбитих комет. Найдрібніші частинки згорають в земній атмосфері і утворюють так званий зоряний дощ.

В Україні зорепад можна спостерігати 11-13 серпня.

"Для цього потрібно знайти на небі сузір'я Персея, яке в даний час розташоване практично в центрі східної частини неба, трохи вище зоряного скупчення Плеяди", - розповіли синоптики.