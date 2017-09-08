ВКонтакте залишається популярною соцмережею в Україні, незважаючи на блокування (інфографіка)

18:23, 08 вересня 2017
Наука та IT
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Попри блокування, ВКонтакте залишається 5-м за популярністю веб-сайтом серед українців.

Ілюстрація REUTERS

Найпопулярнішим сайтом серед українців залишається Google. На третій сходинці – Facebook.

Російська ВКонтакте – на 5-му місці. Нею хоча б раз на місяць скористалась третина українських інтернет користувачів, про що свідчать результати компанії Gemius, передає Watcher.

фото watcher.com.ua

Аудиторія популярних веб-сайтів та сервісів за кількістю користувачів:

фото watcher.com.ua

Як повідомляв УНІАН, російські сайти вперше вилетіли з топ-5 популярних ресурсів серед українців. Вперше на третє місце вийшов Facebook зі щомісячним охопленням 46%.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування зазначених ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.

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Теги: #блокування ВКонтакте в Україні#рейтинг соцмереж в Україні#рейтинг сайтів в Україні