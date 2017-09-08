ВКонтакте залишається популярною соцмережею в Україні, незважаючи на блокування (інфографіка)

Найпопулярнішим сайтом серед українців залишається Google. На третій сходинці – Facebook.

Російська ВКонтакте – на 5-му місці. Нею хоча б раз на місяць скористалась третина українських інтернет користувачів, про що свідчать результати компанії Gemius, передає Watcher.

Аудиторія популярних веб-сайтів та сервісів за кількістю користувачів:

Як повідомляв УНІАН, російські сайти вперше вилетіли з топ-5 популярних ресурсів серед українців. Вперше на третє місце вийшов Facebook зі щомісячним охопленням 46%.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування зазначених ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.