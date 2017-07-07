Російські сайти вперше вилетіли з топ-5 популярних ресурсів серед українців (інфографіка)

Factum Group оприлюднила дані свого щомісячного дослідження аудиторії сайтів, якими користуються українці. Очікувано, що після заборони українським провайдерам надавати доступ до російських сайтів їхня аудиторія різко просіла, передає Watcher.

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За підсумками червня вперше на третє місце вийшов Facebook зі щомісячним охопленням 46%. ВКонтакте, Одноклассники, Мейл.ру, Яндекс суттєво втратили аудиторію. Вперше за всю історію досліджень, в ТОП-5 сайтів, якими користуються українці, немає російських проектів:

При цьому у ранжуванні за щоденним охопленням російські проекти хоч і втратили свої лідерські позиції, але присутні на трьох позиція в ТОП-6:

Цікаво, що в охопленні, де враховано й мобільну аудиторію сайтів (лише ОС Андроід), російські ресурси ще більше втратили. Найвище – 7-му позицію – має Яндекс:

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування зазначених ресурсів українськими інтернет-провайдерами, набув чинності 17 травня.