В роботі месенджера Telegram стався збій
Найбільше постраждали користувачі Німеччини і країн СНД.
Користувачі месенджера Telegram в Європі поскаржилися на збої в роботі сервісу.
Повідомлялося про неможливість обмінюватися повідомленнями в особистих і в групових чатах. Також, у багатьох користувачів додаток не відкривався як у мобільній версії, так і в десктопній.
Читайте такожЗасновник Telegram запропонував Apple і Google створити власні країни
«На даний момент деякі з наших користувачів у Європі мають проблеми з підключенням. Ми посилено працюємо над вирішенням цієї проблеми, вона буде вирішена протягом 15-20 хвилин», — йдеться в повідомленні.
Some of our users in Europe are experiencing connection issues at the moment. We're hard at work fixing this, should be up in 15-20 хвилин.— Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017
Як відзначили в компанії, найбільше постраждали користувачі з Німеччини і країн СНД.
Нагадаємо, месенджер Telegram додав функцію голосових викликів.
And it's up! Sorry, Germany and the CIS, you were affected most. Please give us a few more minutes to sync you with the rest of the world.— Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017