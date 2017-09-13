В роботі месенджера Telegram стався збій

22:39, 13 вересня 2017
Наука та IT
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Найбільше постраждали користувачі Німеччини і країн СНД.

Telegram дав збій / trend.az

Користувачі месенджера Telegram в Європі поскаржилися на збої в роботі сервісу.

Повідомлялося про неможливість обмінюватися повідомленнями в особистих і в групових чатах. Також, у багатьох користувачів додаток не відкривався як у мобільній версії, так і в десктопній.

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«На даний момент деякі з наших користувачів у Європі мають проблеми з підключенням. Ми посилено працюємо над вирішенням цієї проблеми, вона буде вирішена протягом 15-20 хвилин», — йдеться в повідомленні.

Як відзначили в компанії, найбільше постраждали користувачі з Німеччини і країн СНД.

Нагадаємо, месенджер Telegram додав функцію голосових викликів.

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Теги: #месенджер Telegram#збій в роботі Telegram