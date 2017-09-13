В роботі месенджера Telegram стався збій

Користувачі месенджера Telegram в Європі поскаржилися на збої в роботі сервісу.

Повідомлялося про неможливість обмінюватися повідомленнями в особистих і в групових чатах. Також, у багатьох користувачів додаток не відкривався як у мобільній версії, так і в десктопній.

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«На даний момент деякі з наших користувачів у Європі мають проблеми з підключенням. Ми посилено працюємо над вирішенням цієї проблеми, вона буде вирішена протягом 15-20 хвилин», — йдеться в повідомленні.

Some of our users in Europe are experiencing connection issues at the moment. We're hard at work fixing this, should be up in 15-20 хвилин. — Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017

Як відзначили в компанії, найбільше постраждали користувачі з Німеччини і країн СНД.

Нагадаємо, месенджер Telegram додав функцію голосових викликів.