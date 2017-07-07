Пенс пообіцяв, що США відправлять людину на Марс

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Космічному центрі Кеннеді, пообіцяв, що США відправлять людину на Марс. Про це повідомляє The Hill.

«Звідси космічний телескоп «Хаббл», [міжпланетна станція] «Нові горизонти» та безліч інших технологічних чудес стартували з Землі, щоб показати нам наших сусідів серед планет, далекі зірки і нескінченні галактики, які є вікном в минуле», — сказав Пенс.

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Американський віце-президент також пообіцяв, що США відправлять людей на Марс.

«І звідси, з цього мосту в космос, наша країна відправиться на Місяць, і ми зробимо так, щоб нога американця ступила на Марс», — додав Пенс.

Раніше британський учений Стівен Хокінг назвав терміни міграції людства з Землі.