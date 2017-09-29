Telegram готовий "припинити зв'язки" з Росією і Іраном через тиск влади

Telegram може припинити ділові зв'язки з Росією і Іраном, оскільки в цих країнах месенджер постійно стикається із звинуваченнями і обмеженнями з боку регулюючих органів. «Нам все одно, чи будуть конкретні країни пред'являти нам звинувачення в захисті особистого листування користувачів. Ми завжди готові скоротити всі особисті і ділові зв'язки з такими країнами, щоб у них не було ніякого важіля тиску на нас»,- повідомив засновник месенджера Павло Дуров у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожВлада Ірану пред'явила обвинувачення засновнику "ВКонтакте" Павлу ДуровуДуров уточнив, що свою операційну діяльність може припинити ТОВ «Телеграф» - юридична особа Telegram в Росії. Які це може викликати наслідки для користувачів месенджера, Павло Дуров не уточнив.

За словами Дурова, країни можуть спробувати заблокувати месенджер на своїй території, "але навіть це не завжди їм допоможе". "Врешті-решт свобода і недоторканність приватного життя переможуть",- заявив Дуров.

26 вересня прокуратура Ірану завела кримінальну справу стосовно Павла Дурова. На думку іранської влади, месенджером активно користуються бойовики терористичної організації «Ісламська держава», розповсюджувачі дитячої порнографії, торговці людьми і наркоторговці.

27 вересня Павло Дуров повідомив, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії вимагає відкрити доступ до листування користувачів месенджера. За словами Дурова, ФСБ заводить на Telegramадміністративні протоколи, а це, в свою чергу, призводить "до судових процесів".