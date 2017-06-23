Дуров відповів на можливе блокування Telegram в РФ та розповів, що станеться із перепискою росчиновників

Засновник Telegram Павел Дуров прокоментував розгляд Роскомнаглядом питання щодо блокування месенджера та назвав парадоксом те, що на порядку денному в Росії немає блокування контрольованих США Whatsapp або Facebook Messenger. Про це він написав на своїй сторінці у ВКонтакте.

При цьому, Дуров назвав заснований ним месенджер нейтральним.

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«Як тільки Telegram блокується, листування російських чиновників, їх спілкування з друзями і родичами і інші чутливі дані через WhatsApp / Viber перейдуть в підконтрольні Америці хмари Apple iCloud / Google Drive», - написав Дуров, додавши «Який в цьому сенс з точки зору національної безпеки Росії? З боку виглядає як якийсь саботаж державних інтересів».

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Роскомнагляду Олександр Жаров попередив особисто Павла Дурова, адміністрацію Telegram і його користувачів про блокування месенджера, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.

«Вимога одна, і вона проста: заповнити надіслану анкету даними про компанію, що управляє Telegram. І офіційно направити в Роскомнагляд для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Проте досі ми не отримали від адміністрації месенджера жодної відповіді», — заявив Жаров.