Запуск ракет NASA на віддалені планети може опинитися під загрозою зриву

Запаси плутонію, завдяки якому NASA відправляє ракети в космос, майже вичерпано, повідомляється в звіті урядового департаменту енергетики США, передає ТСН.

Читайте такожДорога до Сонця: зонд NASA підлетить на рекордно близьку відстань до світила (відео)Справа в тому, що всі запаси радіоактивного ізотопу плутонію-238, який є основним джерелом енергії для космічних місій, були зроблені ще в минулому столітті під час Холодної війни. Наявного на даний час матеріалу вистачить на найближчі вісім років. Що може поставити під загрозу здатність NASA використовувати плутонієві батареї RPS в якості джерела енергії для майбутніх місій.

За словами фахівців, інженери мають в своєму арсеналі багато інших засобів живлення міжпланетних зондів, серед яких батареї, паливні елементи, сонячна енергія і ядерні реактори. Однак плутоній відрізняється від них компактністю батарей, періодом напіврозпаду ізотопу і чутливістю електроніки до електромагнітних полів.

"На дуже віддалену комету ми не зможемо сісти з сонячними батареями розміром з крила Airbus. Тоді як радіоактивне джерело живлення повністю дозволяє це зробити", - підкреслила фахівець NASA Джессіка Саншайн.

Востаннє плутоній у США виробляли в 1988 році. У 1992 році був підписаний п'ятирічний договір про купівлю ізотопу в Росії. А в 2012 році американцям вдалося навіть отримати фінансування для відновлення виробництва плутонію-238. Однак обсяги виробництва все одно виявилися недостатніми.

Днями віце-президент США Майк Пенс офіційно заявив про намір США знову висадити на Місяць астронавтів і розвивати програму польотів на Марс.