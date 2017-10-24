Аеропорт Одеси та київське метро зазнали хакерської атаки

У вівторок, 24 жовтня, аеророрт "Одеса", Київський метрополітен та Мінінфраструктури зазнали хакерської атаки.

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"Інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки. Всі служби аеропорту працюють у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні аеропорту на його сторінці у Facebook.

Хакерської атаки зазнала й комп'ютерна система Київського метрополітену. Це може бути одна з модифікацій вірусу Petya.A, передає Frontnews, посилаючись на власні джерела.

Як повідомило на своїй сторінці у Facebook КП "Київський метрополітен", метро працює в звичайному режимі, крім банківських сервісів.

"Метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass)", - розповіли у підземці.

Крім того, кібератака здійснена й на Мінінфраструктури, передає 112 Україна з посиланням на джерела. У свою чергу, в кіберполіції заявили, що жодних кібератак на сайт Мінінфраструктури не було.

"Відомство проводить технічні роботи", - заявив глава кіберполіції Сергій Демидюк.

Раніше Служба безпеки України попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії. За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня, напередодні Дня Конституції України, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.