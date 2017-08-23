На ІТ-систему державного сектора можлива нова кібератака - CERT-UA

Команда швидкого реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), яка функціонує в рамках Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, попереджає про можливу кібератаку на ІТ-систему державного сектора і об'єкти критичної інфраструктури у зв'язку із зафіксованою фішинговою розсилкою банківського вірусу Zeus. Про це повідомила прес-служба CERT-UA на офіційному сайті.

«Команда CERT-UA інформує про масову фішингову розсилку банківського трояна Zeus», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, після аналізу файлів фахівцям CERT-UA вдалося виявити, що вірус було завантажено за допомогою SmokeLoader (бекдора - програми для надання зловмиснику можливості віддаленого управління комп'ютером - УНІАН), який довантажував на інфікований комп'ютер банківське шкідливе програмне забезпечення Zeus.

Фахівці CERT-UA радять заблокувати запуск JS-файлів і архіви, які містять JS-файли, і в разі виявлення кіберінцідентов рекомендують повідомляти про такі факти Команді CERT-UA.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня, напередодні Дня Конституції України, українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.