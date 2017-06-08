Чумацький Шлях знаходиться посеред гігантської космічної порожнечі - вчені

Міжнародна група вчених із США і Китаю прийшла до висновку, що галактика Чумацький Шлях розташовується у войді — гігантській космічній порожнечі. Результати роботи були представлені на конференції Американського астрономічного товариства. Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Войди є одним з елементів великомасштабної структури Всесвіту. Вони знаходяться між нитками, утвореними галактичними скупченнями. Ці пустоти можуть бути різних розмірів, від 40 мегапарсек (приблизно 130 мільйонів світлових років) до кілька сотень мегапарсек. Всередині войдів щільність видимої матерії значно нижче середнього значення у Всесвіті.

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Розрахунки вчених показали, що Чумацький Шлях розташовується у войді, названому KBC. Ця порожнеча може досягати близько одного мільярда світлових років в поперечнику, що робить її одним з найбільших космічних утворень.

У 2015 році космічний телескоп Hubble зробив знімок спіральної зоряної системи MCG+01-02-015, що знаходяться всередині войда. Якби Чумацький шлях розташовувався на її місці, то інші галактики могли б бути виявлені астрономами тільки при появі високотехнологічних засобів спостереження.