Штучний інтелект перевершив людей у здатності до кооперації

Міжнародна група дослідників протестувала алгоритм, який навчає комп'ютери пошуку взаємовигідних рішень. При перевірці ефективності методики за участю людей з'ясувалося, що два комп'ютери здатні домовлятися між собою ефективніше, ніж дві особи.

Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications, пише Naked Science.

Розробники вважають, що їх дослідження в перспективі допоможе у створенні штучного інтелекту з розвиненими навичками спілкування з людьми.

Штучний інтелект регулярно стає суперником людини в іграх, де є переможцем і переможеним: у шахах, шашках або го. Автори нової роботи вирішили перевірити, наскільки успішним виявиться комп'ютер в кооперативних іграх. У них гравці об'єднують зусилля, щоб домогтися найкращого результату для всіх членів команди.

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Дослідники протестували 25 існуючих алгоритмів, аналізуючи ходи і результати в зіграних партіях. У тестових іграх брали участь команди з двох комп'ютерів, двох людей чи людини і комп'ютера. На першому етапі роботи жоден із алгоритмів не зумів знайти успішної довгострокової стратегії гри, вигідної для обох гравців у команді. На другому етапі дослідники додали до умов експерименту можливість обмінюватися невеликими повідомленнями. Згідно теорії ігор, люди встановлюють кооперативні взаємовідносини в тому числі за допомогою «пустих розмов» (cheap talk). Це тип комунікації, який не потребує великих зусиль, але здатний побічно вплинути на хід гри. При вдалому розвиткові подій комп'ютери відправляли повідомлення типу «Чудово! Ми розбагатіємо!», при спробі порушити домовленість - «Ви зрадили мене!».

За допомогою таких повідомлень алгоритм S# навчився коригувати хід гри і співпрацювати з партнером, домагаючись взаємної вигоди. До кінця партії команди з двох комп'ютерів обирали взаємовигідні рішення в 100% випадках, а гравці-люди тільки в 60%. При цьому комп'ютери навчилися використовувати «порожні розмови» настільки природно, що люди, що потрапили в одну команду з комп'ютером, не могли з впевненістю визначити, хто їх партнер по команді - алгоритм або людина.

Дослідники вважають, що їх робота допоможе використовувати математичні основи кооперації для розробки «соціального» штучного інтелекту, здатного до співпраці.