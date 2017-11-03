Хокінг прогнозує знищення людства "новою формою життя"

Британський фізик Стівен Хокінг попередив, що роботи скоро стануть "новою формою життя", яка може перевершити людей. Про це він розповів в інтерв'ю Daily Mail.

Він наголосив, що штучний інтелект взагалі може замінити людей, хоча не уточнив терміни своїх прогнозів.

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"Якщо зараз люди розробляють комп'ютерні віруси, то в майбутньому хтось зможе створити штучний інтелект, який зможе покращувати самого себе. Це стане новою формою життя, яка перевершить людей", - зазначив британський фізик. Крім того, на його думку, машини у гонитві за ефективністю можуть побажати позбутися людей.

Також він закликав людей проявляти більше інтересу до науки, стверджуючи, що якщо цього не станеться, то "це матиме серйозні наслідки".

Він додав, що необхідно розробити нову космічну програму, щоб колонізувати придатні планети для проживання.

"Ми пройшли точку неповернення. Земля стає занадто тісною для нас, населення зростає загрозливими темпами", – сказав фізик.

Раніше Хокінг повторив своє попередження про те, що людство може вижити лише в тому разі, якщо знайде собі притулок за межами Землі.