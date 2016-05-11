Amazon оголосив про запуск власного відеохостингу

Новий сервіс є покращеною версією вже існуючого Amazon Direct, передає РБК. Користувачі нового відеосервісу зможуть завантажувати відеоролики власного виробництва, вибираючи, надавати безкоштовний доступ до них з переглядом реклами або ж робити їх доступними через платну підписку.

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"Ми раді, що тепер творцям відеоконтенту буде простіше знайти свою аудиторію, а до аудиторії - контент", - зазначив віце-президент Amazon Video Джим Фріман.

В 2010 році Amazon також створив студію по виробництву відеоконтенту. Вона випустила в ефір 7 серіалів, а також кілька телешоу і дитячих програм.

Тиждень тому Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомив, що відеохостинг YouTube працює над створенням платного сервісу під назвою Unplugged, який надасть користувачам доступ до кабельних каналів, які транслюються через інтернет. Як зазначає агентство, сервіс розширить доступ користувачів до вмісту преміум-класу, що збільшить час перегляду і доходи від нерекламних джерел.

Свій перший платний сервіс YouTube Red відеохостинг, що входить в Google, яким володіє Alphabet Inc., випустив восени 2015 року. Він дозволяє користувачам дивитися відео без реклами.