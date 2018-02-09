Київський метрополітен пропонує Маску розмістити Tesla на станції "Арсенальна"

14:05, 09 лютого 2018
Наука та IT
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Київський метрополітен запропонував Ілону Маску розмістити Tesla на найглибшій станції метро

Про це прес-служба метрополітену написала у Twitter.

"Дорогий Ілоне! У вас є Tesla на набільшій висоті. Це неймовірно! Ми пропонуємо розмістити одну на нашій станції "Арсенальна", яка є найглибшою станцією метро у світі", — йдеться у повідомленні. 

Київська станція метро «Арсенальна» має глибину 105,5 метрів.

Нагадаємо, що 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи у штаті Флорида до орбіти Марса. За допомогою неї в космос був запущений старий автомобіль Tesla Ілона Маска

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Теги: #Київський метрополітен#Tesla Ілона Маска#Tesla у метро