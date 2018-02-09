Київський метрополітен пропонує Маску розмістити Tesla на станції "Арсенальна"

Київська станція метро "Арсенальна" має глибину 105,5 метрів.

Київський метрополітен запропонував Ілону Маску розмістити своє авто на найглибшій станції метро "Арсенальна".

Про це прес-служба метрополітену написала у Twitter.

"Дорогий Ілоне! У вас є Tesla на набільшій висоті. Це неймовірно! Ми пропонуємо розмістити одну на нашій станції "Арсенальна", яка є найглибшою станцією метро у світі", — йдеться у повідомленні.

Dear Elon! You've got the highest Tesla in the world. It's unbelievable! We propose to put the deepest one on our station "Arsenalna", which is the deepest metro station in the world 105,5 m. @elonmusk — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 9, 2018

Київська станція метро «Арсенальна» має глибину 105,5 метрів.

Нагадаємо, що 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи у штаті Флорида до орбіти Марса. За допомогою неї в космос був запущений старий автомобіль Tesla Ілона Маска.