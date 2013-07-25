Великі компанії наймають хакерів для шпигування

Як повідомляє британська Daily Mail, відповідний перелік компаній було передано Агентством з питань організованої злочинності Великої Британії Комітету з питань внутрішніх справ британського парламенту.

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Разом з тим видання зазначає, що цей перелік на вимогу Агентства залишається непублічним. Доступ до нього мають лише члени Комітету з питань внутрішніх справ, при цьому сам перелік зберігається у “безпечній зачиненій кімнаті”, і постійно перебуває під наглядом.

За даними видання, спочатку Агентство вимагало навіть того, щоб доступ до документа було відкрито лише голові Комітету Кейт Вез, оскільки, на думку поліції, ця інформація може завдати шкоди комерційним інтересам відповідних компаній і навіть порушити їх права.

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Водночас голова парламентського Комітету з питань внутрішніх справ заявив, що спробує знайти шляхи для оприлюднення переліку.

“Ті компанії або окремі особи, які або інструктували приватних слідчих порушувати закони, або нічого не зробили, щоб зупинити це, повинні бути притягнуті до відповідальності”, - цитує газета Вез.