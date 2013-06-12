Американські правозахисники подали в суд на уряд через стеження
08:39, 12 червня 2013Світ
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Американський союз громадянських свобод (одна з провідних правозахисних груп США) позивається до уряду країни через стеження за телефонами, електронною поштою та іншими електронними комунікаціями мільйонів людей.
Американські правозахисники судитимуться з урядом
Позивачі закликають уряд відмовитися від такої практики, називаючи її порушенням прав на свободу спілкування та конфіденційність, пише Радіо Свобода.
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Раніше колишній співробітник спецслужб Едвард Сноуден розповів, що Агентство національної безпеки США займається збором даних про телефонні розмови та інтернет-спілкування, що відбуваються за посередництва компанії Verizon, Google і Facebook.
Представник американських спецслужб у вівторок поінформував конгресменів про спостереження, називаючи його необхідним для захисту громадян США. Він стверджував, що це не порушує права на приватне життя.
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