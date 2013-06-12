Американські правозахисники подали в суд на уряд через стеження

Позивачі закликають уряд відмовитися від такої практики, називаючи її порушенням прав на свободу спілкування та конфіденційність, пише Радіо Свобода.

На тему: Інформатор щодо стеження розвідслужб США в інтернеті зник

Раніше колишній співробітник спецслужб Едвард Сноуден розповів, що Агентство національної безпеки США займається збором даних про телефонні розмови та інтернет-спілкування, що відбуваються за посередництва компанії Verizon, Google і Facebook.

Представник американських спецслужб у вівторок поінформував конгресменів про спостереження, називаючи його необхідним для захисту громадян США. Він стверджував, що це не порушує права на приватне життя.