У РФ хочуть перевірити український "Яндекс" через новини, які не збігаються з версією Кремля

Перший заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Вадим Дєньгін («ЛДПР») направив звернення в компанію "Яндекс" і в Роскомнадзор, з вимогами дати оцінку роботі української версії популярного вітчизняного пошуковика (yandex.ua).

Невдоволення законодавця викликав той факт, що українська версія Яндекса при агрегації новинного контенту припускає демонстрацію користувачам статей нібито антиросійської спрямованості, що, на його думку, неприпустимо для сайтів, що належать російській компанії, нехай і зареєстрованої в Нідерландах, пишуть "Известия".

За словами депутата, користувачі yandex.ua можуть прочитати на ресурсі і про російську агресію, і про дії російської армії в східній Україні.

Наприклад, 3-го вересня в топ-5 українського "Яндекса" була новина про те, що "Російські війська окупували Луганську область".

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"Для мене, чесно кажучи, дивно, що компанія Яндекс працює і заробляє в Росії, показує хороші доходи і має величезний штат співробітників, і тим не менш допускає певні речі, - зазначив Вадим Дєньгін.

Варто зауважити, що це вже не перша претензія до Яндексу щодо різної подачі інформації на його російській та українській версії. Після анексії Криму, компанія Яндекс створила два варіанти карт, де Крим окупований Росією - на yandex.ru і для українських користувачів, де півострів досі є територією України.

У самій компанії Яндекс зазначили, що вважають себе не російською, а міжнародною компанією, а сервіс Яндекс.новини показує в кожній країні саме ту картину дня, яка формується місцевими ЗМІ.

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"Яндекс не отримував звернення депутатів з цієї теми, але хочемо нагадати кілька фактів... Яндекс - міжнародна компанія. Зараз ми працюємо в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані й Туреччині. Технології для всіх ринків однакові. Але для кожної з цих країн ми розробляємо свої сервіси таким чином, щоб вони відповідали локальним інтересам користувачів, в тому числі, в залежності від їх місцезнаходження", - коментує прес-секретар Яндекса Ася Мелкумова.

За її словами, на www.yandex.ru новинні сюжети формуються на основі повідомлень російських видань, на yandex.ua - українських, на yandex.kz - казахстанських, на yandex.by - білоруських, на yandex.com.tr - турецьких.

В Сбєрбанку, який володіє "золотою акцією" Яндекса повідомили «Известиям», що не займаються інформаційною політикою пошуковика.