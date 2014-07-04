Держдума РФ прийняла закон, за яким можна заборонити майже все в інтернеті

Про це повідомляє РИА Новости.

Авторами документа виступили перший заступник голови інформаційного комітету ГД Вадим Дєньґін (ЛДПР), член комітету Олександр Ющенко (КПРФ) і заступник голови комітету з безпеки Андрій Луговий (ЛДПР).

Згідно з прийнятим законом, оператор при зборі персональних даних росіян, в тому числі через інтернет, зобов'язаний зберігати їх в базах інформації, розташованих у Росії.

Таким чином, іноземні компанії, такі як Twitter, Facebook і Booking.com, повинні відкрити свої представництва в Росії для зберігання персональних даних росіян, пояснив Ющенко.

Читайте такожУ Росії ретвіт планують прирівняти до плагіатуВ свою чергу, Дєньґін пояснив, що на даний момент під дію закону потраплять всі користувачі мережі, які вчинили якусь транзакцію, наприклад, купівлю в інтернеті або залишили коментар в соцмережі. У цьому разі ресурс повинен залишити дані про транзакції на серверах, що перебувають у межах РФ.

У той же час, голова колегії адвокатів Москви «Ваш юридичний повірений» Костянтин Трапаїдзе заявив Ленте.ру, що єдиним способом домогтися виконання цього закону щодо іноземних інтернет-компаній, як Google або Facebook, є блокування доступу до їхніх сервісів на території Росії. Іншого способу змусити їх виконати закон просто немає, так як ці компанії перебувають поза російською юрисдикцією.

Новий закон викликав обурення у користувачів інтернету, оскільки його легко використовувати вибірково, закриваючи неугодні сайти або ж під його дію може потрапити велика частина глобальної мережі і росіяни залишаться без соцмереж, зарубіжних онлайн-магазинів і електронних платіжних систем.

Закон набуде чинності через два роки - 1 вересня 2016 року.