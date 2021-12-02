Завдяки роболапам як у птахів він може хапати речі та сідати на різні поверхні.

Інженери Стенфордського університету розробили літаючого робота, здатного переносити предмети та сідати як птах - наприклад, на гілки дерев.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті Стенфорда. Подробиці дослідження 1 грудня було опубліковано в журналі Science Robotics.

Надихаючись прикладами з дикої природи, науковці оснастили квадрокоптер спеціальною конструкцією під назвою SNAG - роболапами, схожими на пташині. Завдяки цьому механізму робот може ловити або переносити предмети, а також сідати на різні поверхні.

Читайте такожHubble показав формування нової зірки (фото)Творці робота з'ясували, що птахи виконують одні й ті ж повітряні маневри, незалежно від того, на яку поверхню їм потрібно сісти. За допомогою своїх лап вони здатні підлаштовуватися під складні та нестійкі майданчики для приземлення.

Зазначається, що робот буде корисний у безлічі ситуацій. Наприклад, для пошуково-рятувальних операцій, моніторингу лісових пожеж або дослідження довкілля. При цьому роболапи можна прикріплювати й до інших пристроїв, не лише до дронів.

"Частково основна мотивація цієї роботи полягала у створенні інструментів, які ми могли б використовувати для дослідження світу природи. Якби в нас був робот, який міг би діяти як птах, він відкрив би абсолютно нові способи вивчення навколишнього середовища", - розповів учасник проекту, інженер Вільям Родерік.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2021 році американські компанії "найняли" рекордну кількість роботів. Заводи та інші промислові користувачі Північної Америки взяли в роботу 29 000 роботів вартістю 1,48 мільярда доларів.

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Автор: Катерина Комолова