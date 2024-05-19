Анатомія людини помітно відрізняється від будови тіла всіх інших тварин на Землі.

Полювання справило колосальний вплив на анатомію і фізіологію людини. Щоб ефективніше полювати, люди навчилися розмовляти. Ймовірно, саме специфічні методи полювання, які практикували наші давні предки, також визначили і будову нашого тіла.

Десятиліттями серед науковців точилися дискусії про те, чи могла наша анатомія бути результатом так званого бігового полювання - коли здобич безперервно женуть до повної знемоги, доки вона сама не впаде без сил. З одного боку люди унікальні серед інших тварин тим, що їхні м'язи складаються з переважно стійких до втоми волокон. Крім того, люди мають найпотужнішу систему боротьби з перегрівом - розсіювання метаболічного тепла через потовиділення.

Науково доведено, що людина здатна загнати антилопу чи навіть гепарда - найшвидших тварин на короткій дистанції. Світовий рекорд людського бігу, зафіксований у ХХ столітті - понад 300 км за добу.

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Однак у гіпотези завжди було багато скептиків. По-перше, сам по собі біг дуже енерговитратний, що робить його сумнівним інструментом для добування їжі. По-друге, переконливі приклади "бігового полювання" в наш час винятково рідкісні. Багато скептиків схилялися до того, що для полювання наші пращури все ж таки застосовували піше полювання - той самий принцип, що і у випадку з біговим полюванням, але гонитва ведеться звичайним кроком, а не бігом.

Нова наукова робота, опублікована в журналі Nature Human Behaviour, спростовує сумніви скептиків. Міжнародна група дослідників стверджує, що тварини роду Homo (зокрема й Homo sapiens) відрізняються від австралопітеків та інших долюдських приматів помітною адаптацією скелета і м'яких тканин до специфічної активності - бігу.

Автори роботи провели розрахунки енерговитрат для різних типів полювання і з'ясували, що видобуток їжі "пішки" вимагає надто багато часу і, як наслідок, вимагає більших витрат енергії, ніж бігове полювання. У підсумку віддача енергії (кілокалорії в м'ясі здобичі) на одиницю витраченого часу під час бігу збільшується одразу в п'ять разів. Це при тому, що перехід з кроку на біг у людини підвищує витрату енергії не дуже значно - з 58,5 кілокалорій на кілометр до 69 кілокалорій.

Ці підрахунки справедливі для спортсмена або "нецивілізованої" людини, яка звикла до постійного руху.

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