Судово-медична реконструкція обличчя заснована на точній 3D-моделі черепа, створеній за допомогою медичних сканувань.

Муміфікована голова зі стародавнього Єгипту, виставлена в шкільній бібліотеці в Австралії, тепер має нове обличчя завдяки ретельній науковій реконструкції.

Стародавній об'єкт є чимось на кшталт загадки - незрозуміло, як він потрапив у середню школу Графтона на півночі Нового Південного Уельсу, приблизно за 300 миль (480 кілометрів) на північ від Сіднея, а в записці столітньої давнини з ним йшлося лише про те, що він був зі "справжньої "єгипетської мумії". Але тепер його буде виставлено поруч зі скульптурами, надрукованими на 3D-принтері на основі медичних сканувань і судово-медичних методів, щоб показати процес реконструкції й те, який вигляд людина мала б, коли була живою.

"Це відволікає увагу від людських останків", - розповіла Live Science Дженніфер Манн, скульпторка-криміналістка, яка створила реконструкцію. "І це дуже важливо, тому що музеї дедалі неохочіше виставляють рештки стародавніх людей".

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Манн працює у Вікторіанському інституті судової медицини (VFIM) у Мельбурні та ліпив обличчя кількох історичних особистостей, включно з реконструкцією 2016 року Мерітамун, стародавньої єгипетської жінки, чия муміфікована голова перебувала в музеї анатомії та патології Мельбурнського університету.

Для цієї останньої реконструкції дослідники відсканували стародавній череп за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), щоб створити цифрову модель черепа, яка потім була надрукована на 3D-принтері з полімерної смоли, щоб Манн могла створити реалістичну реконструкцію.

Сканування та аналіз, проведені університетами Австралії та Італії, показали, що голова належала жінці, якій на момент смерті було від 50 до 60 років. Плями золота, прикріплені до муміфікованої голови, вказували на те, що вона жила в Єгипті в греко-римський період (332 р. до н.е. - 395 р. н.е.), коли в процесі муміфікації використовували сусальне золото. Скульптура являє собою реалістичне зображення літньої єгиптянки з волоссям у грецькому стилі, що був популярний на той час.

Згідно зі звітом Австралійської радіомовної корпорації (ABC), муміфікована голова була подарована школі в 1915 році після того, як її подарував або місцевий лікар, який, можливо, купив її, коли він був студентом-медиком у Шотландії, або місцевий житель, всесвітньо відомий єгиптолог.

Школа раніше використовувала голову як навчальний посібник, але, як повідомляється, отримала відмову, коли спробувала репатріювати об'єкт до Єгипту або подарувати його музею в Сіднеї.

Щойно Манн отримала череп, надрукований на 3D-принтері, вона додала очі і маркери, що позначають глибину тканин, які були засновані на ультразвукових вимірах сучасних єгиптян.

Потім вона створила мускулатуру навколо маркерів і використовувала формули для оцінки характеристик м'яких тканин, які можна визначити за розмірами черепа. Ніс, наприклад, був реконструйований на основі кутів кістки навколо носового отвору в черепі і в результаті ретельних вимірювань самого отвору, сказала Манн.

Рот на цьому черепі сильно пошкоджений, тому Манн визначила його будову після консультації з судовим одонтологом або фахівцем із зубів у ВФІМ.

Наступним етапом було створення шкіри навколо очей і над мускулатурою. Потім Манн завершила реконструкцію, створивши зачіску і сережки греко-римського періоду Єгипту, засновані на портретах фаюмської мумії.

Пізніше скульптура вкрита смолою бронзового кольору, що, за словами Манн, краще, ніж вгадування відтінку шкіри, оскільки в той час у Єгипті жили люди єгипетського, грецького, римського та інших предків.

"Тепер я вважаю за краще закінчити їх у вигляді бронзової скульптури, щоб люди оцінили риси обличчя", - сказала вона. "Це усвідомлений вибір, тому що немає ніяких наукових доказів [в даному випадку на основі відновленої ДНК] таких речей, як відтінок шкіри і колір очей".

Одним із наступних проєктів Манн буде реконструкція облич черепів, знайдених у Геркуланумі, місті недалеко від Везувію, яке, як і Помпеї, було зруйноване під час виверження 79 року нашої ери.

"Я дуже схвильована цим", - сказала вона. "Це приголомшливо, тому що черепи дійсно добре збереглися".

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