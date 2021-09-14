У продаж гаджети надійдуть вже наступного тижня.

Компанія Apple представила новий iPad OS і iPad mini. Якщо перший девайс мало змінився, то mini постав у новому світлі.

Про це розповіли представники компанії під час презентації.

iPad OS оснастили процесор Apple A13 Bionic. Загальний дизайн девайса не змінився, але його оснастили фронтальною камерою на 12 мегапікселів з кутом огляду 122 градуси.

При цьому завдяки новому процесору та машинного навчання він підтримує функцію Center Stage, яка дозволяє відстежувати користувача під час запису відео або трансляції. Також девайс підтримує Apple Pencil і Apple Keyboard.

У США в продаж він надійде вже наступного тижня. Ціна за версію 64 гігабайт стартує від 329 доларів.

Крім того, компанія представила новий iPad mini. Дизайн девайса тепер більше нагадує iPad Air. Його представили в чотирьох кольорах - ліловому, пудровому, бежевому і сіро-чорному.

iPad mini нагородили 8,3 дюймовим дисплеєм Liquid Retina, тобто IPS панеллю. На кнопці включення встановлений сканер відбитків Touch ID. Тепер планшет підтримує технологію 5g.

У iPad mini додали USB Type-С, завдяки чому можна підключати аксесуари або інші пристрої, такі як камери.

Крім того, основна камера тепер 12-мегапіксельна без оптичної стабілізації, але з діафрагмою f/1.8. Фронтальна камера також 12-мегапіксельна з підтримкою Center Stage.

З'явилася підтримка Apple Pencil другого покоління. Також користувачам пропонують нові яскраві чохли для їх iPad mini.

Гаджет має яскравість екрану 500 ніт, а також стереодинаміки, що робить його досить непоганим домашнім пристроєм для ігор і медіа.

У продажу в США він з'явиться вже наступного тижня. Вартість стартує від 499 доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Apple представила смарт-годинник Apple Watch Series 7. Особливий акцент під час презентації був зроблений на дисплеї – в порівнянні з годинником 6 покоління він виріс на 20 відсотків. Інтерфейс оновили під більший екран, реалізований Набір тексту в повноцінній клавіатурі.

Автор: Анастасія Горбачова