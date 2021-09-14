Особливий акцент під час презентації був зроблений на новому дисплеї.

Компанія Apple представила смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Особливий акцент під час презентації був зроблений на дисплеї – в порівнянні з годинником 6 покоління він виріс у розмірах на 20 відсотків, без збільшення габаритів пристрою. Інтерфейс оновили під більший екран, в повнорозмірною клавіатурі тепер підтримується змахування.

Швидкість зарядки зросла. Series 7 будуть ударостійкими і водонепроникними (дотримані стандарти WR 50).

Вартість Apple Watch Series 7 стартуватиме від 399 доларів. Продажі новинки почнуться в найближчі місяці, восени.

Нагадаємо, сьогодні проходить презентація Apple. Представлені також нові iPad і iPhone 13.

Автор: Дмитро Захаров