Як і кілька попередніх, сьогоднішня презентація Apple буде віртуальною.

Сьогодні, 14 вересня, відбудеться традиційна осіння презентація Apple.

Як і кілька попередніх, сьогоднішня презентація через пандемію COVID-19 буде віртуальною.

Довгоочікувана подія розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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Сьогодні очікується презентація iPhone 13 з новим процесором і камерами, а також нові Apple Watch Series 7, у яких, як передбачається, зміниться дизайн, але збережеться їхній фірмовий візуальний стиль. Також ми чекаємо бюджетний iPad і нові AirPods. Але напередодні презентації з'явилася інформація, що навушники Apple AirPods 3 не покажуть - їх представлять вельми скромно і без помпезності - у звичайному прес-релізі на сайті "яблучної" компанії.

А ось нові комп'ютери та ноутбуки від Apple ми сьогодні швидше за все не побачимо.

Презентація Apple: де дивитися

Так що ж буде відбуватися на осінній презентації Apple?

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, стежити за нею можна тут:

Офіційна відео-трансляція презентації Apple пройде на YouTube-каналі техногіганта, і на сайті компанії.

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Автор: Олександр Топчій