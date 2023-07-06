Знайдені артефакти є одними з найбільших ранніх доісторичних кам'яних знарядь у Великій Британії.

Величезна стародавня сокира, якій, імовірно, не менше 300 тисяч років, була виявлена археологами у графстві Кент на південному сході Англії під час розкопок перед будівництвом нової школи.

Дослідники з Інституту археології Університетського коледжу Лондона стверджують, що інструмент, який є достатньо великим для обробки, був знайдений разом з іншими ручними сокирами, і є одним з найбільших у своєму роді, коли-небудь виявлених у Великій Британії. Про це пише Newsweek.

"Ми думаємо, що ці інструменти могли бути датовані міжльодовиковим періодом від 300 до 330 тисяч років тому. У той час у нас були ранні неандертальці, які населяли Британію, але могли бути й інші архаїчні людські види. На жаль, у нас немає ніяких скам'янілостей з цього місця, тому ми не можемо бути впевнені, хто саме робив ці інструменти", - сказала старший археолог UCL Летті Інгрі.

Відео дня

Подібні рубила раніше були знайдені по всій Африці і Європі на місцях стоянок віком від 1,7 мільйона до 300 тисяч років тому.

"[Вони] могли бути використані як ріжучі інструменти для таких дій, як різання тварин або нарізання м'яса. У цей період люди, можливо, полювали на тварин, таких як коні, благородні олені і навіть слони з прямими бивнями", - сказав Інгрі.

У цей період нашої історії наші предки створили безліч інструментів, спеціально призначених для різних мисливських функцій.

"Ручні сокири повинні були бути частиною більш широкого набору інструментів, який включав би такі речі, як гострі пластини та скребки. На цьому місці збереглися лише кам'яні знаряддя праці (виготовлені з кременю), але ми знаємо з інших місць, що люди на той час мали дерев'яні списи та, можливо, інші інструменти, виготовлені з кістки чи дерева, які просто не збереглися на цьому місці", - сказав Інгрі.

Ручні сокири досить часто зустрічаються на археологічних розкопках цього періоду, але велика, нещодавно знайдена в Кенті, незвична.

"Те, що насправді відрізняє найбільшу сокиру, яку ми знайшли, - це її розмір. При довжині 29,6 сантиметра він є третім за довжиною в Британії... Ми не зовсім розуміємо, навіщо люди робили ці масивні сокири, оскільки вони здаються занадто великими, щоб їх було легко використовувати", - сказав Інгрі.

Як зазначається на сайті UCL, дослідники виявили 800 кам'яних артефактів. Ручні сокири - це кам'яні артефакти, які були відколоті або "відколоті" з обох сторін, щоб отримати симетричну форму з довгим лезом.

Зараз дослідницька група працює над ідентифікацією та вивченням знайдених артефактів, щоб краще зрозуміти, хто їх створив і для чого вони використовувались.

Інші знахідки на цьому майданчику

Старший археолог Джайлз Доукс очолює роботу над другою важливою знахідкою на цьому місці - римським кладовищем, що датується принаймні на чверть мільйона років пізніше, ніж Льодовиковий період. Люди, поховані тут між першим і четвертим століттями нашої ери, могли бути мешканцями нібито сусідньої вілли, яка могла бути приблизно в 850 метрах на південь.

Дослідники виявили останки 25 осіб, 13 із яких були кремовані. Дев'ять з похованих були знайдені з речами або особистими речами, включаючи браслети, а четверо були поховані в дерев'яних трунах.

Незважаючи на те, що римські будівлі та споруди були широко досліджені, кладовища історично менше цікавили археологів, і відкриття цього місця потенційно дає нове уявлення про поховальні звичаї та традиції.

Знахідки археологів - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше серед руїн Помпей був знайдений вражаючий натюрморт зі стравою, що нагадує піцу. Вважається, що натюрморт з рідкісному сучасної піци був натхненний грецьким ритуалом гостинності, тому піднос представляв собою дари, які пропонувалися гостям.

Вас також можуть зацікавити новини: