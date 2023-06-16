Вид гігантська рептилія мала дуже страхітливий.

У протоці Ла-Манш на острові Уайт виявили скам'янілі останки раніше невідомого вченим виду панцирних динозаврів.

Востаннє останки невідомого динозавра на цьому острові знаходили ще в 1865 році. Як уточнює Бі-бі-сі, знову знайдений вид належить до того ж сімейства анкілозаврів. Вік шару грунту, в якому були знайдені скам'янілості, становить від 66 до 145 млн років.

Зазначається, що вид гігантськарептилія, яку вчені назвали Vectipelta barretti, мала дуже страхітливий. Її тіло закривав панцир, а, починаючи від шиї, і до середини хвоста з боків йшли ряди довгих шипів.

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Весь цей захист використовувався від нападу хижаків, оскільки харчувалася Vectipelta barretti виключно рослинами.

Як прокоментував співробітник Лондонського Музею природознавства Стюарт Понд, знахідка проливає світло на різноманітність видів, що мешкали в той час в Англії. А команда археологів, яка виявила останки, зазначила, що місце, де був знайдений Vectipelta barretti, має велике значення для розуміння причин, через які вимерли динозаври.

Версій, чому вимерли динозаври, у вчених є дві: зіткнення Землі з з астероїдом і виверження гігантського вулкана.

Знахідки останків динозаврів

У 2022 році на дні обмілілої річки в центральному Техасі виявилися сліди динозавра віком 113 млн років.

А в Португалії був виявлений найбільший зауропод Європи. Вчені заявили, що він належав брахіозавру.

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