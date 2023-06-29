Вважається, що натюрморт був натхненний грецьким ритуалом гостинності, тому на таці представлені дари, які пропонувалися гостям.

Вражаючий натюрморт із стравою, що нагадує піцу, був знайдений серед руїн Помпей. Хоча на цій стародавній "піці" не видно двох основних інгредієнтів - помідора й моцарели, і є фрукт, віддалено схожий на ананас, ця страва ймовірно була предком сучасної піци.

Фреска, якій 2000 років, виявлена під час розкопок в районі Regio IX археологічного парку Помпеї, який знаходиться неподалік Неаполя, місця народження піци. Картина намальована на стіні в коридорі будинку, у прибудові якого знаходилася пекарня, пише The Guardian.

На фресці зображений круглий хліб фокачча на срібній таці, який служить підставкою для різних фруктів, включаючи гранат і, можливо, фініків.

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Однак "ананас" на тарілці, здається, представляє щось зовсім інше, оскільки першим європейцем, який зіткнувся з цим фруктом, був Христофор Колумб у Гваделупі в 1493 році.

Експерти кажуть, що хліб приправлений спеціями або моретумом - сирною пастою з травами, яку їли стародавні римляни. Поруч із хлібом стоїть кубок з вином, а також сухофрукти, фініки, гранат і вінок із жовтого суничного дерева.

Вважається, що натюрморт був натхненний грецьким ритуалом гостинності, тому таця являла собою дари, які пропонувались гостям як частина традиції, що датується елліністичним періодом. Такі зображення були широко поширені в будинках древніх Помпей і прилеглого Геркуланума, які були знищені під час виверження вулкана Везувій в 79 році нашої ери. Однак рідко можна знайти таку фреску із зображенням фокаччі.

Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї, сказав, що фреска, здається, відображає контраст між "скромною і простою їжею" і "розкішшю срібних підносів і вишуканістю художніх і літературних уявлень".

"Як ми можемо не думати в цьому відношенні про піцу, яка також народилася як "бідна" страва Південної Італії, а тепер завоювала світ і також подається в зіркових ресторанах", - сказав він.

Неаполь є батьківщиною Маргарити, традиційної піци, що складається з простої суміші помідорів, моцарели, свіжого базиліка та оливкової олії, а ідея посипати страву фруктами розлючує багатьох італійців.

Але не Джино Сорбільо, власника однієї з найстаріших піцерій Неаполя, який переконаний, що зображення на фресці в Помпеях - це, насправді, піца.

"У стародавніх Помпеях ми вже знали, що існують форми коржів, виготовлених із зерна, води, солі та, можливо, пива як розпушувача. Тоді вони, можливо, додали до нього овочі чи рибу дня... Це була давня форма піци", - сказав він.

Сорбільо додав, що в давньоримський період фрукти могли вважатися скоріше основною стравою. Що стосується фруктів у піці в наш час, він сказав: "Ви можете використовувати такі фрукти, як інжир або полуниця, якщо це солодка піца".

Але на запитання, чи фреска вирішила аргумент щодо ананаса на піці, Сорбільо рішуче відповів: "Ні". "Смаки є смаки. Ми робимо традиційну піцу і ніколи не будемо використовувати ананас", - додав він.

Виверження Везувію і знищення Помпей - що відомо

При виверженні вулкана Везувій загинуло близько 2000 людей. Руїни були виявлені в 16 столітті, перші розкопки почалися в 1748 році.

Розкопки в Regio IX, районі міста, де розміщувалася група будинків, майстерень і пекарні, розпочалися в лютому. Останки трьох жертв, двох жінок і дитини, були знайдені в травні в пекарні, де, як передбачалося, вони шукали притулок. Також були виявлені фрески на стінах із зображенням міфічних сцен Аполлона і Дафни в одній і Посейдона і Амімони в іншій.

Останки двох інших жертв, імовірно двох чоловіків віком близько 50 років, були виявлені в іншій частині ділянки в середині травня. Вважалося, що чоловіки загинули в результаті землетрусу, що супроводжував виверження Везувію. Вважається, що один із них підняв руку, намагаючись захиститися від падаючої стіни. Поруч були знайдені намистини від намиста і шість монет, дві з яких відносяться до середини II століття до н.е.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано сказав, що Помпеї "не перестають дивувати". "Це скриня зі скарбами, в якій завжди виявляються нові скарби", - додав він.

Попередні знахідки в Помпеях

Як повідомляв УНІАН, раніше в Помпеях археологи виявили добре збережену стародавню церемоніальну колісницю. Прикраси на ній натякають на те, що її використовували під час свят, зокрема, під час весіль. На задній частині цього артефакту є сцени, пов'язані з Богом любові.

Також у руїнах давньоримського міста Помпеї була знайдена стародавня закусочна, що подавала містянам фаст-фуд. Будівля добре збереглася - вчені знайшли фрески і посуд. Фасад закладу прикрашений яскравими фресками.

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