Написи невідомою мовою знайшли в Туреччині.

У Туреччині археологи виявили написи невідомою стародавньою мовою. Передбачається, що вона існувала 3 тисячі років тому. Про це повідомляє Science Alert.

Секретний текст знайшли на глиняній табличці, серед десятків тисяч інших стародавніх глиняних табличок, написаних за часів Хетської імперії у другому тисячолітті до нашої ери.

Експерти кажуть, що загадкова мова не схожа на жодну іншу давню письмову мову, що зустрічається на Близькому Сході, проте вона має спільне коріння з іншими анатолійсько-індоєвропейськими мовами.

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За словами керівника археологічних розкопок Андреаса Шахнера, коли він вперше взяв табличку в руки, він відчув всю її важливість. Зокрема, він зауважив, що глиняна табличка надзвичайно добре збереглася порівняно з понад 25000 іншими, знайденими в тому ж місці на території столиці стародавнього Хетського царства.

Неймовірна знахідка в Єгипті

Раніше УНІАН повідомляв, що у Єгипті виявлена стародавня гробниця видатного писаря фараонів. Його гробниця схожа на камеру правильної форми, що завершується похоронною кімнатою.

Вчені встановили, що чоловік жив приблизно в першому тисячолітті до нашої ери, а помер у віці 25 років. Аналіз також показав, що він страждав важкою формою остеопорозу.

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