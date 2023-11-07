Археологи очікують, що відкриття гробниці сприятиме більш глибокому розумінню історичних традицій Стародавнього Єгипту.

Чеські єгиптологи виявили хитромудро прикрашену гробницю в районі Абусіра. Вона належить раніше невідомому Джехуті-імхату, видатному писареві фараонів у Стародавньому Єгипті.

Абусір розташований між Гізою і Таккарою на півночі Єгипту і як зазначає Greekreporter, після ретельного дослідження останків скелета з'ясувалося, що Джехуті-імхат жив приблизно в першому тисячолітті до нашої ери, а помер у віці 25 років. Аналіз також показав, що він страждав важкою формою остеопорозу.

Археологи очікують, що відкриття гробниці сприятиме більш глибокому розумінню історичних оповідань і традицій Стародавнього Єгипту.

Генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі також підкреслив важливість відкриття. Похоронна камера джехуті-імхата, загадкової фігури 27-ї династії, містить безліч хитромудрих сцен і ієрогліфів.

Професор Мирослав Барта, директор Чеського інституту єгиптології, розповів, що ця гробниця схожа на камеру правильної форми, що завершується похоронною кімнатою.

На ділянці некрополя, де була виявлена гробниця, раніше були знайдені стародавні поховання видатних чиновників і воєначальників.

Відкриття Стародавнього Єгипту

Час від часу вчені роблять приголомшливі відкриття щодо Стародавнього Єгипту. Так, вчені розповіли, що знайшли розкішну гробниця і, можливо, вона належить давно забутій жінці-фараону на ім'я Мерет-Нейт.

А зовсім недавно вчені заявили, що нарешті з'ясували, як саме був побудований Великий Сфінкс в Єгипті більше 4500 років тому.

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