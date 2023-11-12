Вчені з'ясували, що протез був виготовлений із заліза і замінив чотири відсутніх пальці лівої руки.

У Німеччині археологи виявили скелет з металевим протезом руки, вік якого може становити близько 600 років.

Як йдеться у заяві Баварського державного управління зі збереження пам'яток, аохеологи використовували радіовуглецевий аналіз, щоб встановити, що цій людині було від 30 до 50 років, і вона померла між 1450 і 1620 роками.

Вчені з'ясували, що протез був виготовлений із заліза і замінив чотири відсутніх пальці лівої руки. "Навіть для досвідчених археологів це була особлива знахідка", - йдеться в заяві, й додається, що пальці, схоже, були ампутовані. Однак чому це сталося і як людина могла використовувати протез археологи поки не встановили.

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"Вказівний, середній, безіменний і мізинець індивідуально сформовані з листового металу і нерухомі. Протезні пальці лежать злегка вигнуті, паралельно один одному. Ймовірно, протез був прикріплений до культі руки. Всередині протеза був виявлений матеріал, схожий на марлю, який власник, можливо, використовував, щоб пом'якшити тертя руки", - поділилися подробицями археологи.

Археологи знайшли скелет у могилі біля церкви у Фрайзінгу, недалеко від Мюнхена.

У Департаменті повідомили, що археологи раніше виявили близько 50 подібних протезів в Центральній Європі пізнього середньовіччя - приблизно з 1300 по 1500 роки - і раннього Нового часу - приблизно з 1500 по 1800 роки.

Департамент також відзначив один особливо просунутий приклад протеза, який носив німецький лицар XVI століття Гетц фон Берліхінген. У ньому говорилося, що після того, як Гетц втратив праву руку під час бою, він почав носити замість неї "рухливий" і "надзвичайно технічно складний" протез.

Інші археологічні знахідки в Німеччині

У Німеччині археологи виявили стародавній меч, який знаходиться в дуже хорошому стані, як для артефакту часів бронзового століття. Меч, що має восьмигранну рукоятку, знайдено в похованні в місті Нердлінген і був викуваний в XIV століття до н. е.

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