Вчені зробили рідкісну знахідку на місці знищеного землетрусом стародавнього Геракліона.

В Єгипті, де знайшли 300 невідомих раніше гробниць, були виявлені залишки військового корабля та похоронний комплекс.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства старожитностей Єгипту.

Знахідка була здійснена французько-єгипетською місією Європейського інституту підводної археології під час розкопок в затоці Абу-Кір.

Колись на цьому місці знаходився найбільший середземноморський порт Єгипту - зруйноване і затоплене місто Геракліон.

Допускається, що виявлене військове судно затонуло під час землетрусу в II столітті до нашої ери, будучи пришвартованим біля знаменитого храму Амона, який був знищений підземними поштовхами.

Це 25-метрове плоскодонне весельно-вітрильне судно відповідає класичним суднобудівним правилам тих часів.

В іншій частині Геракліона були виявлені залишки великого грецького кладовища початку IV століття до нашої ери.

З цього приводу в міністерстві заявили:

Це відкриття чудово ілюструє присутність грецьких купців, які жили в цьому місті.

Це вже не перше гучне археологічне відкриття в Єгипті за останній час. Кілька місяців назад поруч з Луксором виявили загублене "золоте місто", засноване в XIV столітті до нашої ери фараоном Аменхотепом III.

А в січні на території великого некрополя в Саккарі знайшли 54 дерев'яних саркофага, багатьом з яких більше трьох тисяч років.

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Автор: Станислав Кожемякин