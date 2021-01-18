Крім них дослідники виявили статуї, маски, іграшки та папірус з "Книги мертвих".

У Єгипті на території великого некрополя в Саккарі, на південь від Каїра, знайшли 54 дерев'яних саркофага, багатьом з яких більше трьох тисяч років.

Читайте такожВчені знайшли найдавніший малюнок тварини, йому понад 45 тисяч років (фото)Про це повідомляє Reuters.

Крім цього були знайдені стародавні статуї, маски, Іграшки та папірус з "Книги мертвих", давньоєгипетської книги заклинань, які допомагають мертвим йти через "підземний світ".

"Всі ці відкриття переписують історію Саккари і Нового царства", - заявив єгиптолог Захі Хавасс, який очолював розкопки.

Що ще відомо про унікальну знахідку

Вважається, що дерев'яні саркофаги відносяться до епохи Нового царства (приблизно між 1570 і 1069 рр.до н. е).

Єгипетські археологи розповіли, що неподалік також виявили похоронний храм, присвячений цариці Нейт, дружині фараона тітки.

Саккара 3 тисячі років тому активно використовувалася для поховань та була головним некрополем Мемфіса - столиці Стародавнього Єгипту. Зараз вона належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН