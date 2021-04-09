Знайдене місто було найбільшим адміністративним та промисловим поселенням.

У Єгипті поруч з містом Люксором знайшли загублене «золоте місто», яке було засноване у XIV столітті до нашої ери фараоном Аменхотепом III. Це найбільше стародавнє місто, знайдене на території Єгипту.

Читайте такожРозкрито таємницю смерті римлян від виверження ВезувіюПро це на сторінці в Facebook написав єгипетський археолог та історик Захі Хавасс.

«Вулиці міста оточені будинками, висота деяких стін яких досягає 3 метрів», - зазначив історик.

Знайдене місто було найбільшим адміністративним і промисловим поселенням в епоху єгипетської імперії на західному березі Луксора.

«Відкриття цього загубленого міста - друге за значимістю археологічне відкриття після гробниці Тутанхамона», - зазначила професор єгиптології Університету Джона Хопкінса в Балтіморі Брайан Бетсі.

За її словами, відкриття загубленого міста дозволить по-новому поглянути на життя древніх єгиптян в ті часи.

Загублене «золоте місто» в Єгипті: подробиці

Розкопки почалися у вересні 2020 року, коли дослідники збиралися знайти заупокійний храм Тутанхамона.

Дату створення міста встановили завдяки знайденим кільцям, посудинам і глиняній цеглі зі слідами картуша з ім'ям фараона.

Ще в місті виявили пекарню з печами та глиняним посудом, майстерні, а також адміністративний і житловий райони. Будівлі та інтер'єри засипаного пісками міста збереглися в хорошому стані.

Зараз вчені планують досліджувати групу висічених в скелях гробниць на північ від міста. Вчені сподіваються, що вони збереглися в такому ж хорошому стані.

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Автор: Катерина Шварц