Підвищення температури поверхні моря загрожує крихким кораловим рифам.

Коралові рифи Флориди зіткнулися з безпрецедентною загрозою через раптову морську спеку, яка підняла температуру води до 32,2 градусів за Цельсієм.

Температура поверхні моря навколо узбережжя досягла найвищого рівня за всю історію відтоді, як супутники почали збирати дані про океан, що становить загрозу для тендітних рифів. Про це пише Independent.

Підвищення температури, близьке до 36,1 градусів Цельсія в деяких районах, не є єдиною проблемою в липні. Вчені побоюються, що ситуація може поступово погіршитися в найближчі місяці, серпні і вересні.

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За словами Марка Ікіна з Міжнародного товариства коралових рифів, стрес, що накопичується на самому початку сезону, може призвести до "неприємного знебарвлення". "Знебарвлення" - це повторюване явище, яке відбувається, коли корали піддаються стресу через підвищення температури океану або відсутність поживних речовин.

Знебарвлення та загибель коралів почастішали через кліматичну кризу, особливо під час Ель-Ніньо. Вчені кажуть, що новий Ель-Ніньо є однією з причин нинішньої спеки, поряд із постійно зростаючим потеплінням через спалювання вугілля, нафти та природного газу.

"Ми заходимо на незвідані території. Відверто кажучи, це може бути дуже гнітюче", - сказав Дерек Манцелло, еколог і координатор програми спостереження за кораловими рифами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Лів Вільямсон із лабораторії майбутнього коралових рифів Університету Майамі сказала, що вже є повідомлення про знебарвлення з Белізу, що є дуже тривожним "на початку літа".

Вона додала, що глобальні прогнози дають 90-відсоткову ймовірність великого знебарвлення багатьох рифів, в тому числі на Тихоокеанських островах уздовж екватора, на Сході тропічної частини Тихого океану в Панамі, на карибському узбережжі Центральної Америки і у Флориді.

"Це тільки липень, це тепло буде продовжувати накопичуватися, і ці корали будуть змушені мати справу з небезпечно теплими умовами набагато довше, ніж зазвичай", - сказала Вільямсон.

Корали мають "симбіоз", взаємовигідну взаємодію з дрібними водоростями, які називаються зооксантеллами, які живуть у їхніх клітинах. Водорості отримують поживні речовини та вуглекислий газ від цих відносин, тоді як корали отримують енергію від продуктів фотосинтезу.

Зміна температури, навіть на 1 °C означає, що цей крихкий симбіоз розпадається. Без водоростей корал із здорового коричневого кольору стає білим, що відоме як "знебарвлення коралів".

Хоча корали, які знебарвлюються, не завжди вмирають, шанси на те, що їхня смерть стане неминучою, зростають з інтенсивними температурами. За словами доктора Манцелло, температура поверхні моря навколо Флориди була більш ніж на 2 градуси вище норми протягом майже двох тижнів.

Дослідження, опубліковане NOAA у 2022 році, показало, що хвороби коралів та знебарвлення, спричинені зміною клімату, вже знищили 70% коралових рифів Флориди.

Однак підвищення температури також вражає економіку Флориди, оскільки коралові рифи приносять мільярди доларів за рахунок таких видів діяльності, як рибальство і туризм.

Кеті Леснескі, координатор Mission: Iconic Reefs, проекту NOAA, метою якого є відновлення семи рифів навколо архіпелагу Флорида-Кіс, на власні очі побачила, як знебарвлюються рифи.

Вона сказала, що бачила початкові стадії знебарвлення коралів на глибині до 60 футів біля безіменного рифу біля узбережжя Ісламоради.

"Корали виглядають набагато світлішими. Зазвичай вони досить яскравих відтінків жовтого, зеленого, коричневого та оранжевого, але вони буквально починають виглядати так, ніби хтось облив їх відбілювачем", - сказала Леснескі.

Коралові рифи - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в ООН заявили про необхідність внести Великий Бар'єрний риф до списку об'єктів Всесвітньої спадщини, що знаходяться "в небезпеці". За результатами досліджень вчені заявили, що риф стикається з серйозними загрозами через кліматичну кризу і що дії з його порятунку необхідно вжити "в першочерговому порядку".

Раніше дослідники прийшли до висновку, що підвищення температури поверхні моря і окислення вод може знищити майже всі існуючі місця проживання коралових рифів до 2100 року. При цьому, від 70 до 90% коралових рифів зникнуть протягом наступних 20 років в результаті зміни клімату і забруднення.

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