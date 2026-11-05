В Італії знайшли гробницю віком 2300 років: загадкові написи вказують на жрицю богині Деметри

Вчені припустили, що ім'я "Даматріоас" може бути відсиланням до Деметри - грецької богині, покровительки землеробства та врожаю.

Археологи, які проводили розкопки стародавнього некрополя на півдні Італії, де розташоване селище, мешканки якого масово доживають до 100 років, виявили гробницю віком 2300 років. Про це пише heritagedaily.

У ній були знайдені рідкісні написи мессапською мовою - маловивченою доримською мовою, якою колись розмовляли в південно-східній Італії. Ці написи дають підстави припустити, що похована тут жінка могла обіймати жрицьку посаду. Наразі вивчається можливий зв’язок поховання з культом Деметри.

Знахідку було зроблено в археологічному парку "Мура Мессапіке" (Mura Messapiche) у місті Мандурія, розташованому в регіоні Апулія на півдні Італії.

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Гробниця № 17 була висічена безпосередньо в корінній породі й спочатку закрита трьома масивними кам’яними плитами.

Археологи виявили два написи мессапською мовою, а також зображення, пов’язані з релігійними обрядами.

Рідкісні мессапські написи

Цікаво, що один із написів був висічений на трьох кам’яних плитах, які спочатку перекривали вхід до гробниці.

Попередній аналіз дозволив встановити ім’я жінки, ім’я її батька, а також слово "thabara", яке дослідники в даному контексті інтерпретують як позначення жрецького сану. У статті зазначено:

"Якщо така інтерпретація є правильною, то напис слугує доказом того, що похована жінка займала важливе релігійне становище в мессапському суспільстві".

Другий напис було нанесено фарбою на внутрішню сторону однієї з плит, що закривали вхід.

Вона складається з чотирьох рядків тексту і також містить слово "thabara" поряд з ім’ям, яке дослідники читають як "Даматріоас" (Damatrioas).

Вчені припустили, що ім’я "Даматріоас" може бути відсиланням до Деметри - грецької богині, покровительки землеробства та врожаю.

Поєднання цих двох інтерпретацій - "thabara" як жрицький титул і "Даматріоас" як згадка про Деметру - призвело до припущення, що похована жінка могла бути жрицею, пов’язаною з культом цієї богині.

Втім, жоден із цих фактів сам по собі не доводить, що гробниця № 17 належала саме жриці Деметри. Ця інтерпретація має попередній характер і вимагає подальшого епіграфічного вивчення мессапських текстів.

Релігійні символи всередині гробниці

Відзначається, що розписи, які прикрашають гробницю, слугують додатковим свідченням того, що поховання було пов’язане з релігійною сферою, хоча самі по собі вони не дозволяють однозначно стверджувати, що похована була жрицею. Верхні частини кам’яних плит прикрашені меандровим орнаментом, а серед інших зображень можна виділити предмет, який було ідентифіковано як ключ від храму чи святилища, а також тіміатерій - посудину для спалювання пахощів.

Ці елементи вказують на релігійний контекст і можуть слугувати підтвердженням інтерпретації, запропонованої на основі знайдених написів.

Гробниця була розграбована ще в давнину, тому від первісного похоронного інвентарю збереглася лише незначна частина.

Серед предметів, що вціліли, - бронзові фібули, срібне кільце із зображенням змії, срібна монета, викарбувана в Таранто, а також якийсь залізний предмет, призначення якого поки що не встановлено.

Людські останки збереглися лише фрагментарно: їхній стан зумовлений як давнім розграбуванням гробниці, так і підвищеною кислотністю ґрунту.

Хто такі месапи

Цікаво, що мессапи - один із корінних народів, які населяли південно-східну Італію до того, як цей регіон увійшов до складу Римської держави.

Вони займали значну частину території нинішнього півострова Саленто та підтримували широкі культурні й торговельні зв’язки з грецькими громадами по той бік Адріатичного та Іонічного морів.

Їхня мова, відома як мессапська, з часом зникла після римського завоювання південної Італії.

До наших днів дійшло лише близько 600 мессапських написів, тому кожен новий виявлений зразок має особливу цінність для реконструкції як самої мови, так і суспільства, яке нею користувалося. У статті зазначено:

"Написи з гробниці № 17 можуть мати особливе значення, оскільки роль жінок у релігійному житті мессапського суспільства вивчена вкрай недостатньо".

Можливий зв’язок із Деметрою

Зазначається, що Деметра була одним із найважливіших божеств у давньогрецькому пантеоні; вона опікувалася землеробством, урожаєм зернових та родючістю.

Зв’язок гробниці № 17 з культом Деметри ґрунтується на інтерпретації нанесеного на неї напису, а не на прямих доказах того, що похована була жрицею цієї богині.

На думку вчених, якщо вдасться підтвердити, що слово "thabara" дійсно має відношення до жрицького служіння (а ім’я "Damatrioas" пов’язане з Деметрою), то ця гробниця може стати свідченням того, що жінки в мессапському суспільстві обіймали офіційні релігійні посади, а сам народ переймав або адаптував грецькі культові практики.

На сьогодні найбільш обґрунтованою видається версія, згідно з якою у гробниці № 17 була похована якась відома жінка (можливо, жриця), чий зв’язок із Деметрою є ймовірним, але поки що не доведеним.

Археологи продовжать вивчати написи, проводити консервацію розписів та аналізувати збережений похоронний інвентар, щоб встановити, ким була жінка, пов’язана з цією гробницею, і яку релігійну функцію вона виконувала.

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