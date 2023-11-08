У Стародавньому Єгипті бабуїнів, як і багатьох інших тварин, муміфікували як жертви богам після їх смерті.

Нове дослідження розгадало давньоєгипетську загадку, пов'язану з бабуїнами, муміфікованими тисячі років тому.

Дослідження довело, що два легендарних торгових центри, відомі як Пунт і Адуліс, були одним і тим же місцем, розділеним сотнями років історії, пише Newsweek. Група дослідників дійшла такого висновку після використання генетичного аналізу для визначення географічного походження стародавніх муміфікованих бабуїнів, знайдених в Єгипті.

У Стародавньому Єгипті бабуїнів, як і багатьох інших тварин, муміфікували як жертви богам після їх смерті. Однак на сьогоднішній день в Єгипті не живуть дикі бабуїни, і немає жодних доказів того, що ці тварини там коли-небудь жили. Бабуїни, ймовірно, були імпортовані з віддалених регіонів і утримувалися в неволі, але місце походження тварин залишається поки невизначеним.

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Археологам вдалося витягти ДНК з одного з муміфікованих бабуїнів, знайдених у Габбанат-Ель-Куруді ("Долина мавп"). Вони також зробили те саме з кількома "історичними" зразками бабуїнів віком від 100 до 150 років, походження яких відоме.

Порівняльний аналіз цих даних дозволив дослідникам визначити, що муміфікований бабуїн, якого вони обрали, ймовірно, походить від популяції, що мешкала в Еритреї, де, ймовірно, в давнину розташовувався порт Адуліс.

Адуліс був жвавим торговим центром між першим і сьомим століттями нашої ери. Деякі греко-римські історики зазначають, що він був джерелом живих тварин, включаючи бабуїнів, для Єгипту в період Птолемеїв, який тривав з 305 р. до н. е. до 30 р. до н. е.

Останні результати підтверджують повідомлення античних греко-римських істориків про те, що Адуліс був джерелом бабуїнів. Але павіан з Габбанат-Ель-Куруда, зразок якого був узятий в ході дослідження, судячи з усього, з'явився на століття раніше періоду Птолемеїв. Насправді, здається, він виник задовго до того, як Адуліс процвітав як важливий торговий центр.

На думку авторів, результати дозволяють припустити, що Адуліс вже існував як торговий центр приблизно в період між 800-500 роками до н. е.

Результати також дозволили дослідникам встановити зв'язок між Адулісом та легендарною землею Пунт, яка, як вважають, існувала в регіоні на південь та схід від Єгипту.

Пунт був легендарним королівством, відомим із давньоєгипетських торгових звітів, яке експортувало до Єгипту предмети розкоші, зокрема пахощі, а також бабуїнів приблизно з 2500 р. до н. е. й до початку першого тисячоліття до н. е. однак місцезнаходження Пунта невідоме, частково тому, що його назва зникла з поля зору. З початку першого тисячоліття до нашої ери більше немає записів про єгиптян у Пунті чи про пунтитів, які відвідували Єгипет.

Однак є два неповні написи, в яких Пунт згадується в оповідному контексті, причому обидва вони відносяться до 26-ї династії Стародавнього Єгипту (664-525 роки до н.е.). Один з цих написів описує експедицію в Пунт. Автори дослідження вважають, що, можливо, не випадково дата цього напису відповідає діапазону дат муміфікованих бабуїнів з Габбанат-Ель-Куруда.

Беручи до уваги результати, що пов'язують муміфікований зразок бабуїна з Еритреєю, а також той факт, що Пунт, як і Адуліс, вважався джерелом бабуїнів для єгиптян, автори відзначили, що дослідження надає ваги припущенням, що ці два торгові центри, по суті, були одним і тим самим місцем, але розділеним сотнями років історії.

"Зразок, який ми вивчили, відповідає хронологічно останнім відомим експедиціям в Пунт. Однак географічно він відповідає Адулісу, місцю, яке століттями пізніше було відоме як торгове місце, в тому числі для приматів", - пояснив автор дослідження Гізела Копп.

"Ми припускаємо, що Пунт і Адуліс - це дві різні назви одного і того ж місця, які використовувалися в різні моменти часу. І тільки після того, як ми помістили наші біологічні відкриття в контекст історичних досліджень, історія дійсно зійшлася воєдино", - констатував він.

Відкриття Стародавнього Єгипту

Час від часу вчені роблять приголомшливі відкриття щодо Стародавнього Єгипту. Так, вчені вважають, що нарешті з'ясували, як саме був побудований Великий Сфінкс в Єгипті понад 4500 років тому. А нові високотехнологічні сканування Великої піраміди деталізували знання вчених про загадкову "порожнечу" в її серці, дозволивши експертам здогадатися про її функції.

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