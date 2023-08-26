Завісу цієї таємниці вдалося відкрити, використавши революційну техніку сканування.

Нові високотехнологічні сканування Великої піраміди деталізували знання вчених про загадкову "порожнечу" в її серці, дозволивши експертам здогадатися про її функції.

Зокрема, таємнича "порожнеча" всередині знаменитої Великої піраміди Єгипту може містити скарби фараона, який правив у 26 столітті до нашої ери, пише Dailystar.co.uk. Великий простір у центрі конструкції висотою 481 фут був виявлений у 2017 році і з тих пір оповитий таємницею, оскільки ніхто не знав, що знаходиться всередині.

Але завісу цієї таємниці вдалося відкрити, використавши революційну техніку сканування. Так, вченим вдалося з'ясувати, що кімната на 10 м більше, ніж вважалося і її довжина становить 40 м.

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Тепер експерти вважають, що доступ до кімнати міг здійснюватися через таємничий коридор і, що всередині піраміди могло бути два абсолютно незалежних набори кімнат.

Експерт зі сканування Себастьян Прокурор додав, що виявлені крихітні проходи, дуже маленькі, щоб по них могла пройти будь-яка людина, які ведуть з покоїв короля і королеви в якесь невідоме місце глибоко всередині піраміди.

"Це все ще залишається загадкою навіть після численних робототехнічних досліджень", - сказав він. "Вони, безумовно, створені людиною. Це залишає щось для розуміння майбутнім поколінням".

Метью Сібсон з археологічного подкасту Ancient Architects припустив, що велика порожнеча - "це одна або кілька прихожих, де фараон зберігав дорогоцінні королівські і релігійні предмети, які він буде використовувати в загробному житті".

Таємниці єгипетських пірамід

Вчені заявили про знаходження цієї кімнати у березні цього року. Її виявили недалеко від головного входу в піраміду віком 4500 років.

А в серпні археологи розгадали, яким чином люди рухали кам'яні плити для будівництва пірамід.

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