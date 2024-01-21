В одній з найдавніших частин храму вчені виявили бронзові фігурки, що зображують биків і барана.

На грецькому острові Евія археологи розкопали 2000-річний храм, наповнений золотом, сріблом і бурштином.

Побудована в 7 столітті до нашої ери будівля була виявлена командою з 50 дослідників, пише Independent. "В ході розкопок були знайдені багаті підношення: коринфський алебастр, аттичні вази, ритуальні підноси місцевого виробництва, а також прикраси з дорогоцінних матеріалів, таких як золото, срібло і корал", - поділилися подробицями про знахідку археологи.

Всередині храму також було виявлено ряд споруд, які, ймовірно, використовувалися віруючими як вівтарі. Вівтар у формі підкови був найунікальнішою з усіх конструкцій, а товсті шари попелу свідчили про постійне використання.

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"Можливо, деякі з них (вівтарів. - ред.) з'явилися раніше храму. На першому етапі використання підковоподібного вівтаря була виявлена кераміка, що датується кінцем 8-го століття до нашої ери", - відзначили вчені.

В одній з найдавніших частин храму вчені виявили бронзові фігурки геометричного періоду, що зображують биків і барана.

"Хоча дослідження найбыльш раннього з рівнів об'єкта тільки почалося, перші відкриття дозволяють припустити, що культ мав своє коріння в століттях після закінчення мікенського періоду", - йдеться в заяві вчених.

Археологічні знахідки в Греції

У 2015 році у Греції знайшли могилу воїна віком 3500 років з каблучками з цільного золота, хитромудрими мечами, гребенями зі слонової кістки з дрібними зубцями і більш ніж тисячею намист з дорогоцінних каменів. Тоді археологи назвали цей скарб "найважливішим з усіх, що були знайдені на території континентальної Греції за 65 років".

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