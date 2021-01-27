У Греції під час будівництва нової ратуші виявили дві стародавні статуї, вік яких оцінюється приблизно у 2300 років.
Про це повідомляє Міністерство культури та спорту Греції.
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Як повідомляється, знайдений пам'ятник, схожий на гробницю з білого мармуру. Він являє собою дві жіночі фігури в повний зріст: з правого боку вмираюча жінка, яка сидить, а її ноги спираються на низьку підставку. Вона одягнена в прозору іонічну туніку і мантію. Зліва стоїть служниця або лікар, сумно підтримуючи її голову лівою рукою.
За даними вчених, такі надгробні рельєфи характерні для IV століття.
Рельєф був переданий на зберігання в Археологічний музей. Розкопки тривають.
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